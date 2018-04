Partier positiva till samtal om politisk reklam

– I olika sammanhang har till exempel jag och moderaternas kommunikationschef setts, och jag märker att vi delar många saker som partier, just det här hur man får till ett sjysst och bra samtal, och hur annonsering kan se ut. Och det kan ju bli så att vi behöver formalisera det mer. Då får vi prata mer om det framåt, säger Helena Samuelsson, kommunikationschef för Socialdemokraterna.

När Ekot hör av sig till riksdagspartierna är de flesta försiktigt positiva till att hålla samtal om hur valrörelsen ska gå till på nätet.

– Vi är öppna för samtal. Sen får man se vad de skulle landa i, säger Hampus Knutsson, kommunikationschef hos Moderaterna..

Det finns en hel del att diskutera. Är det ok att göra politisk reklam utan att avsändaren är tydlig? Är det ok att köpa sig tid hos så kallade influerare? Vore det ok om Stefan Löfven eller Annie Lööf köpte sig intervjuutrymme hos någon känd poddare?

Vilket ansvar har partierna för sin svansar - alltså grupper som sympatiserar med partierna utan att formellt höra till? Och är det ok att använda sig av så kallade spårpixlar, som håller koll på vilka politiska sidor man besökt och utformar valannonser efter det?

Behövs en hemsida som samlar alla politiska annonser på ett enda ställe så att alla som vill kan få se alla annonser ett parti skickar ut och hela bilden av deras valreklam?

Ja, det går att snacka om. När Ekot hör av sig är det inget parti som säger nej till samtal – utom Sverigedemokraterna.

– Det finns ett regelverk för vad man får annonsera redan som det är. Och skulle andra partier vilja sitta ner och prata med oss om politik, regler och lagar, då finns det väldigt många andra saker vi skulle vilja prata om först, säger Joakim Wallerstein, kommunikationschef på Sverigedemokraterna.