Finländarnas hälsa ska poängsättas

Det är olika faktorer som skulle spela in om varje invånare i Finland skall poängsättas för att slutligen få en prislapp. Förutom ålder, kön och sjukdomshistoria skulle det kunna handla om faktorer som arbetssituation, familjeförhållande och boningsort. Prislappen avgör hur mycket den som vårdar en klient, får i ersättning. Det uppger tidningen Helsingin Sanomat.



Det är Institutet för hälsa och välfärd som förbereder en modell på hur prissättningen på medborgarna skulle kunna se ut. Modellen är en del av en enorm social- och hälsovårdsreform som förbereds i Finland.



Förändringen har stötts och blötts länge och kritiserats på många punkter, bland annat på grund av den snäva tidtabellen och att så mycket ännu verkar oklart.



Förenklat sagt kan man säga att om riksdagen om några månader godkänner regeringens lagförslag så kommer ansvaret för vården att flyttas över från kommunnivå till landskapsnivå. Det innebär en helt ny modell för hur vården organiseras. Förändringen skulle också öppna upp marknaden för privata aktörer då det handlar om primärvård och ge klienten valfrihet, heter det. Landskapen skulle huvudsakligen stå för specialsjukvården.



Enligt Helsingin Sanomat skulle varje invånare få sina poäng innan den stora vårdförändringen träder ikraft. Den poängen avgör den vilken summa den som står för vården får, sedan betalas för klienten.



Tanken är att ersättningen är större för klienter som är sjuka – det här för att undvika att vårdbolagen främst väljer klienter som är friska, säger Timo Seppälä på Institutet för hälsa och välfärd som ansvarar för att ta fram modellen.



För att få fram all fakta som behövs, samarbetar olika instanser för att samla in det som behövs från olika register. Men den som är nyfiken på vad hen är värd blir besviken: Seppälä uppger för Helsingin Sanomat att tanken inte är att berätta vad var och en är värd inom det nya vårdsystemet – ingen ska skuldbeläggas, säger han.



Men att inte få veta vilken information myndigheterna har samlat in, är problematiskt enligt dataombudsmannen i Finland, Reijo Aarnio. Han säger till nyhetstjänsten Uusi Suomi att han är förvånad över uppgifterna om poängsättningen och kommer att be om en utredning av Institutet för hälsa och välfärd. Enligt honom är det en huvudregel att få kolla in register som innehåller information om en.