Extrainsatt möte om väpnad insats i Syrien

Premiärminister Theresa May riskerar att få kritik vilket beslut hon än fattar.

– Jag tror ändå att Storbritannien kommer göra allt det kan för att stödja USA och Frankrike i en militär insats men Theresa May har en svårare situation än både Donald Trump och Emanuel Macron, säger Ian Bond på den oberoende tankesmedjan Centre for European Reform.

Den brittiska regeringen kan fatta beslutet på egen hand men det är brukligt att parlamentet får sista ordet när det handlar om stora militära insatser.

Theresa May riskerar att hamna i samma situation som sin föregångare David Cameron som röstades ned av parlamentet när han ville attackera Syrien 2013 i ett liknande läge.

Ian Bond tror att Theresa May har två alternativ. Det ena är att bara delvis delta i den militära insatsen utan att fråga parlamentet men att låta USA och Frankrike sköta till exempel flygbombningar. Det andra alternativet är att låta parlamentet rösta nästa vecka om en fullskalig insats.

Det alternativet kan bara bli aktuellt om May vet att hon kommer vinna, tror Bond. Enligt uppgifter till BBC i går kväll kan May redan ha bestämt sig för att inte gå via parlamentet men det är oklart vilken typ av insats det i så fall handlar om.

Oppositionsledaren Jeremy Corbyn anser att en militär insats kan få konflikten i Syrien att eskalera. Den andra sidan tror däremot att anledningen till att kemiska vapen åter igen använts i Syrien är att USA och Storbritannien varit för passiva militärt sett sedan 2013.