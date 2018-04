May överväger militärinsats

– Alla indikationer pekar på att den Syriska regimen är ansvarig för attacken. Vi kommer att arbeta tillsammans med våra allierade för att se till att de ansvariga ställs till svars och avgöra hur vi kan förhindra och avskräcka från användning av kemvapen i framtiden, det sade premiärminister Theresa May till TV-bolaget BBC i morse.



Hon har kallat till ett extra regeringsmöte i eftermiddag för att diskutera om Storbritannien ska ansluta sig till USA och Frankrike i någon form av militär attack mot Syrien som svar på giftgasattacken förra veckan.

Theresa May överväger alltså att besluta om en militärinsats utan att fråga parlamentet. Det är fullt möjligt enligt brittisk lag.

Hennes företrädare som premiärminister, David Cameron, valde trots det att låta parlamentet avgöra i en liknande situation år 2013. Parlamentet sa nej. De brittiska väljarna är starkt negativa till militärinsatser, sedan britterna deltog i kriget i Irak

Det brittiska parlamentet har påskledigt just nu. Theresa May skulle kunna hänvisa till att det är bråttom och det skulle ta för lång tid att kalla in hela parlamentet.