Mindre kriminalitet och bättre psykisk hälsa

En kartläggning gjord av SBU, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, har gått igenom det vetenskapliga underlaget för hur effektiva olika sätt att ta hand om ungdomar med kriminalitet, drogmissbruk och andra svåra sociala problem är.

En så kallad behandlingsfamilj är betydligt bättre för barnen än vård på institutioner, som HVB-hem eller särskilda ungdomshem.

Samtidigt är det få ungdomar som placeras i behandlingsfamiljer, säger Knut Sundell, som gjort utvärderingen på SBU.



– När man placerar de här ungdomarna på en institution, som är det vanliga, då går det inte så bra, det blir kostsamt och många fortsätter att begå brott och mår psykiskt dåligt, säger Knut Sundell.



Unga som har stora sociala problem med kriminalitet och droger kan ofta inte placeras i ett vanligt familjehem, eftersom deras problematik är för komplicerad. Ungdomarna hamnar då ofta istället på institutioner.



Behandlingsfamiljer är familjehem där föräldrarna fått särskild utbildning och har stöd av en grupp experter runt sig. Att bo i en behandlingsfamilj leder till mindre kriminalitet, och troligen till mindre användning av droger, visar SBU:s kartläggning.

Dessutom är det färre av ungdomarna i behandlingsfamiljer som behöver låsas in.



– Inlåsning på ungdomshem kostar ungefär 8 000 kronor per dygn per ungdom. Kan man minska antalet som behöver låsas in så går det snabbt att komma upp i stora pengar som man undviker att använda, säger Knut Sundell.



Placering i en behandlingsfamilj är något dyrare än på ett HVB-hem, men på sikt finns ändå pengar att spara för samhället, menar SBU.

En dansk rapport visar att behandlingsfamiljer över tid sparar runt 900 000 kronor per ungdom, jämfört med institutionsvård.

Ändå väljer kommuner oftast andra former av behandling för ungdomarna.



– Det handlar om ungefär 30 till 40 ungdomar per år, som bor i behandlingsfamiljer, av en uppskattad målgrupp på cirka 2000. En anledning till att det är så få är att kommuner inte väljer att placera i sådana här behandlingsfamiljer, kanske för att man inte vet hur effektiv metoden är, säger Knut Sundell på SBU.



– En annan förklaring är att inte så många behärskar metoden i Sverige. Förhoppningsvis kan det förändras, att man börjar utbilda i detta med att vara behandlingsfamilj.



Att bo i behandlingsfamilj verkar också leda till bättre psykisk hälsa hos ungdomarna, enligt SBU:s rapport.



– Det är inte så att alla blir hjälpta med en behandlingsfamilj, men det är väsentligt fler som får hjälp. Där ligger den etiska aspekten; fler ungdomar borde ges den här möjligheten, säger Knut Sundell.