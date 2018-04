Även måttligt med alkohol ökar risken

– Om man håller sig till 100 gram per vecka eller lägre så kan man faktiskt enligt studien leva ett till två år längre. Och man minskar då sin risk att drabbas av framförallt stroke och hjärtsvikt ganska radikalt. Det handlar om en signifikant minskning, säger läkaren Anders Lundberg.



Trots måttlig konsumtion av alkohol ökar riskerna för stroke, hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar den nya studien som presenteras i The Lancet där cirka 600 000 människor från 19 länder deltagit i en enkätundersökning.



Konsumtionen innebär att man måste dricka mindre än motsvarande 7-8 standardglas per vecka, som motsvarar 15 cl eller en liten starköl på 33 cl eller 4 cl starksprit.



Tidigare rapporter har visat att måttligt intag av alkohol förebygger risk för hjärtinfarkt – hur ska det ses i relation till den nya rapporten?



– Riskerna blir mindre för i stort sett alla sjukdomstillstånd utom hjärtinfarkt då kan man undra, hjärtinfarkt är ju allvarligt är det inte bra då att man dricker lite mer alkohol för att skydda sig från hjärtinfarkt, men det väger inte upp riskerna för de andra sjukdomstillstånden. Man ska minska sitt drickande som genomsnittlig svensk, menar Anders Lundberg.