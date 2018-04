Attacken i Syrien: Detta har hänt

7 april: Den påstådda kemvapenattacken äger rum. En rebellgrupp säger att regimen använt kemvapen mot civila. En sjukvårdsorganisation rapporterar att minst 70 människor dödas, uppgifter som inte gått att bekräfta.

8 april: USA:s president Donald Trump anklagar Syriens ledare Bashar al-Assad för att ligga bakom attacken, och Ryssland och Iran för att stödja "djuret Assad". Detta ses som ovanligt, då Trump sällan kritiserar Ryssland och Vladimir Putin.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...

9 april: Spänningen mellan Ryssland och USA ökar efter krismöte i FN:s säkerhetsråd. Ryssland och Syrien fortsätter att neka till att kemvapenattacken ägt rum. USA:s FN-ambassadör säger att USA kommer att agera även om säkerhetsrådet inte enas om någon åtgärd. USA och Frankrike sägs vara redo att svara på attacken tillsammans. Ryssland använde sitt veto för att rösta ner USA:s förslag om att undersöka den misstänkta attacken, och Rysslands förslag fick inte tillräckligt många röster för att antas.

10 april: Ryssland säger att de kommer skjuta ner alla amerikanska missiler och även attackera missilernas uppskjutningspunkter, enligt Rysslands ambassadör i Libanon.

11 april: Donald Trump svarar:

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!