Ramberg: Hur ska S skaka båten?

Regeringens chanser att få fortsätta efter valet är små. Stefan Löfvens sits idag liknar den Fredrik Reinfeldt satt i för fyra år sen. När en månad återstod till valet försökte Reinfeldt skaka om valdebatten med sitt omtalade öppna-era-hjärtan tal. Han lyckades vända debatten men inte valet.

Man kan också jämföra med Socialdemokraternas sits för 20 år sen. Läget såg hopplöst ut för Göran Perssons regering som i sista stund kastade in förslaget om maxtaxa i förskolan. Persson överlevde valet med knapp nöd och fick åtta år till som statsminister.

Både Reinfeldt och Persson försökte skaka om en jobbig valrörelse till sin fördel. Men på helt olika sätt. Medan Reinfeldt vädjade till väljarnas förtroende för hans förmåga att styra i en skakig tid valde Persson att locka med en ny social reform.

På ett sätt låter Löfven mera som Reinfeldt än Persson. Stefan Löfven hoppas att migrationsfrågan ska kunna vändas till Socialdemokraternas fördel, senast visat i kampanjen mot arbetskraftsinvandring. Han kritiserar allianspartierna för att ha drivit en alltför generös invandringspolitik och lanserar "trygghet" som sitt partis främsta valslogan.

Som valstrategi är det logiskt, allianspartierna är splittrade i migrationsfrågan och Socialdemokraterna gråter knappast om Sverigedemokraterna krymper alliansens röstetal genom att ta väljare från Moderaterna. Men som Socialdemokraterna själva pekat på i sin valstrategi behöver partiet också få valdebatten att handla om välfärdsfrågor.

Hittills har det yttrat sig i utfästelser om mer personal till välfärden under nästa mandatperiod. Som valbudskap är det för allmänt hållet för att på allvar påverka valdebatten. Det har heller inte skett, Socialdemokraterna ligger ganska stabilt under sitt låga valresultat när de i stället skulle behöva öka. Valrörelsen närmar sig en tid när det inte räcker för Socialdemokraterna att sitta still i båten.

Det vore därför förvånande om inte partiet kastar in ett kostsamt reformlöfte i valrörelsen. Ett förslag som kan vända debatten och tvinga medier och motståndare att byta samtalsämne. Ett utspel som är populärt bland potentiella S-väljare samtidigt som det skapar kraftig konflikt med oppositionen. Ett konkret löfte som i likhet med maxtaxan direkt berör breda väljargruppers vardag men är för dyrt för att kunna kombineras med allianspartiernas förslag till lägre inkomstskatter.

Det intressanta i dagens vårbudget är därför inte de blygsamma förslagen – utan framtidsoptimismen. Finansministern spår god ekonomi i flera år framåt och med det följer gott om pengar att omsätta i valmanifest.

Om inte Socialdemokraterna lyckas skaka båten och byta valfokus blir det sannolikt någon annan än Magdalena Andersson som presenterar regeringens budgetförslag i höst.