Zimbabwe till brittiska samväldets möte

"Låt oss strunta i Samväldet, vad har det egentligen gjort för oss?" sade Zimbabwes förra ledare Robert Mugabe, till publikens jubel, någon gång runt 2003.



Det var då en rasande Mugabe sa upp medlemskapet i den stora samverkansorganisationen Samväldet, efter att Zimbabwe året innan blivit avstängt på grund av sitt odemokratiska styre och sina brott mot mänskliga rättigheter.

"Det är bara en klubb, det finns andra klubbar vi kan vara med i," fortsatte Mugabe.

Brittiska Samväldet består i huvudsak av Storbritannien och dess före detta kolonier. 53 länder är medlemmar och Zimbabwes bittra sorti 2003 var ännu ett spik i kistan för landets internationella relationer. En isolering som eldades på av Mugabe själv och som kom att skada landets ekonomi svårt.

Sedan Mugabe tvingades bort och Emmerson Mnangagwa tog över som president i november så har han lagt mycket tid och kraft på att bryta landets isolering.



"Zimbabwe is open for business" är ett mantra Mnangagwa upprepat hundratals gånger – bland annat på World Economic Forum i Davos dit han reste bara kort efter att militären gav honom makten i november. Han har också hunnit med ett statsbesök i Kina och att bjuda in hela 46 länder som valobservatörer till sommaren val.

Att Zimbabwe nu efter 15 år bjuds in till Samväldets toppmöte i London i veckan är ett kvitto på att Emmerson Mnangagwa är på väg att lyckas med att ta landet tillbaka till upp på den globala scenen.