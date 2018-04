Grekiskt domslut om flyktingar oroar EU

Står Europa inför en ny våg av migranter? Det är i alla fall vad EU och Bryssel oroar sig för sedan den grekiska högsta förvaltningsdomstolen beslutat att asylsökande som kommer i fortsättningen ska få röra sig fritt i Grekland.

En Pull-faktor som det kallas - något som kan locka många fler flyktingar och migranter att försöka ta sig in i Grekland för att sen därifrån ta sig vidare norrut i Europa.



Idag är cirka 15 000 migranter fast på de grekiska öarna och lever i läger under vidriga förhållanden. Vissa har väntat där utan besked om sin framtid i uppemot två år och psykoser, självmordsförsök och självskadebeteenden har ökat. Lokalbefolkningarna på öar som Lesbos, Samos, Kos och Chios vill få igång turistsäsongen och har blivit alltmer negativa till migranterna. Spänningarna har ökat.



Domstolens beslut förändrar inget för dessa 15 000, som är fast i den grekiska arkipelagen, utan berör nyanlända. De har blivit många fler. Statistik för årets första tre månader visar att antalet flyktingar och migranter har dubblerats i år jämfört med 2017, enligt AFP.



Ungefär 120 personer kom dagligen i början av året jämfört med 60 förra året - detta under kalla vintermånader då det är som svårast att förflytta sig.



Ökningen sker trots EU:s avtal med Turkiet att stoppa alla migranter - ett avtal som är skört och alltså inte helt tätt.



Greklands migrationsminister har tidigare sagt att om migranter kan röra sig fritt i Grekland riskerar det att stärka smugglarna att försöka föra över fler till Europa, vilket EU nu efter domstolsbeslutet oroar sig för.