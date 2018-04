Sugrör och tops av plast förbjuds i England

Daniel Rees som är chef för en restaurang i norra London tycker det var särskilt bra att sugrören av plast ska försvinna.



– Det är en fantastisk idé och bra att de börjar med sugrören för det går åt så många, särskilt under sommaren, säger Daniel Rees.



Han som tar en kort paus i arbetet under lunchen på en restaurang i stadsdelen Hampstead.



Plasten i sugrör är precis som för örontops och drinkpinnar svår att återvinna och ställer till med stor skada i naturen där de ofta hamnar. Det är därför den brittiska regeringen riktar in sig på dessa produkter. Regeringen kan bara fatta beslut för England, men Skottland har sedan tidigare bestämt att förbudet ska gälla även där. Tidigast nästa år kan det införas.



Daniel Rees på restaurangen i Hampstead tror inte att det kommer bli särskilt svårt att gå över från plast till sugrör av biologiskt nedladdningsbara ämnen om ett förbud införs.



– Det verkar vara en lätt övergång och det kan göra stor skillnad. Jag är förvånad över att det tagit så lång tid, säger Rees.



Det har kallats för ett krig mot plast som inletts i Storbritannien. Det första steget var för ett par år sedan när platpåsar började beskattas. Sedan dess har användningen av platspåsar minskat med över 80 procent.



För några veckor sedan beslutade regeringen att England också ska införa ett pantsystem liknande det vi har i Sverige för att öka återvinningen av framför allt platsflaskor från dagens låga nivå.