Crispins pappa till Akilov: Han hade försökt lyssna på dig

Det var en av de hittills tyngsta dagarna i rättegången mot den terroriståtalade Rakhmat Akilov när anhöriga till de som dödades i attentatet förhördes i Stockholms tingsrätt. En av de fem personer som dog på Drottninggatan var 41-åriga Crispin Bevington, för rätten berättade hans föräldrar och syster idag hur deras son och broders död har förändrat deras liv.



– Lyckan har tagits ur våra liv. Alla säger att vi kommer lära oss att handskas med det, men det kommer vi inte, sa Crispin Bevingtons pappa John Bevington.



Crispin Bevington var brittisk medborgare men bodde i Stockholm tillsammans med fru och barn. Hans familjemedlemmar berättade under förhören att de ofta brukade resa till Stockholm och att de uppfattade Sverige som ett tryggt och säkert land. Men att de efter terrorattentatet på Drottninggatan har förlorat mycket av den glädje de tidigare kände inför att komma till Sverige.



– Varje gång planet landar i Stockholm så reser sig håren i nacken på mig, jag blir rädd och arg. Vi älskar att vara med vår svenska familj, det har inte förändrats, men vi är obekväma med att gå runt i Stockholm, så var det aldrig tidigare, sade John Bevington i rätten.



Natasha Green, syster till Crispin Bevington var ännu skarpare när hon beskrev hur hennes relation till Sverige har förändrats efter den 7 april förra året.



– Jag hatar Sverige, jag älskar människorna men jag känner en ilska mot Sverige som land. Tidigare hade jag en fin koppling till Sverige, men den har förstörts.



Den 7 april i fjol befann sig Crispin Bevington på Drottninggatan tillsammans med sin son, som överlevde attentatet. Polisundersökningen har inte kunnat påvisa exakt hur det gick till när Crispin blev påkörd men vitten som befann sig på platsen har berättat att Crispin räddade sin son genom att kasta undan honom när lastbilen kom körandes emot dem.



– Det sista han gjorde på denna jord var att rädda sin egen son, berättade Crispin Bevingtons mamma Pamela Bevington på en presskonferens efter förhören och fortsatte:



– Att på en bråkdel av en sekund tänka klart nog att komma på att springa utmed skyltfönstren i hopp om att lastbilen skulle köra i mitten, och att lyfta sin egen sjuåring och springa som du aldrig sprungit tidigare… Han var speciell, sade Pamela Bevington.



För rätten beskrev familjen Crisping Bevington som en varm, öppen och kärleksfull person. I slutet av sitt förhör riktade sig John Bevington mot den tilltalade Rakhmat Akilov, som efter önskemål från familjen Bevington inte närvarade i salen under förhören utan istället följde rättegången via videolänk i ett intilliggande rum.



– Om du hade träffat Crispin så hade han lyssnat på dig, stöttat dig och försökt hjälpa dig att komma in i det svenska samhället. Det faktum att du dödade honom på ett så ett så tanklöst och vidrigt sätt är fullkomligt fruktansvärt, sade John Bevington.