Avici saknas och hyllas av artistvärlden

Och det var Aviciis låt Without you som avslutade det här inslaget. Reporter Sveriges Radios kulturkorrespondent Naila Saleem.



"Vi har förlorat en vän med ett vackert hjärta och världen har förlorat en otroligt begåvad musiker." Så skrev kollegan David Guetta när DJ-artisten och producenten Aviciis bortgång blev känd igår kväll. Och kondoleanserna har strömmat in på sociala medier.



Det var med den här låten Levels som Tim Berling, känd som Avicii slog igenom 2011. Efter det leverade han en rad hits och samarbetade också med andra artister som Madonna och Coldplay. Avicii belönades med en rad utmärkelser däribland två Grammis.



Hans betydelse för svensk musikexport kan inte nog poängteras och han tilldelades regeringens Musikexportpris 2013. Statsminister Stefan Löfven skrev igår att Avicii var ett av Sveriges största musikunder i modern tid.



2016 meddelade Avicii att han inte längre skulle framträda offentligt. Han hade då turnerat intensivt under fler år och hade hälsoproblem. Madonna beklagar hans bortgång med orden: Så sorgligt. Så tragiskt. Farväl kära rara Tim.