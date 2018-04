Mässlingsfall upptäckt – patienter kontaktas

Personen som kom in visade symtom av utslag vilket gjorde att sjukhuset fattade misstankar om mässling, och på tisdagen kom provsvaret tillbaka positivt.

- Nu pågår smittspårning enligt fastställda rutiner. Det innebär att personal från Södersjukhuset och Rosenlunds närakut ringer upp personer som kan ha smittats under helgen. Förutom att kontakta personerna per telefon skickas också brev till berörda, säger Per Follin smittskyddsläkare i Stockholm, i ett pressmeddelande från Stockholms läns landsting.

Ett stort antal personer kan ha utsatts för smittan.

- Det är rätt många personer som varit på de här akutmottagningarna under den här tidsrymden, säger Per Follin.

Mässlingsfallet för tankarna till det utbrott som skedde i Göteborg i slutet av 2017. Då smittades över 20 personer.

- Risken finns väl alltid när man stöter på personer som är mottagliga, jag kan inte riktigt jämföra situationerna men vi skyndar oss på samma sätt som man gjorde i Göteborg, säger smittskyddsläkaren.

Då blev det aktuellt att ge små barn antikroppar för att stärka deras skydd, något som kan bli aktuellt även i Stockholm om barn finns med bland de som varit på akutmottagningarna, enligt Per Follin.