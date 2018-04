Ledarna för Nord- och Sydkorea möts

Frågan om en fredsdeklaration kommer att tas upp under morgondagens toppmöte, enligt asienanalytikern Niklas Swanström.



– Det är klart att den frågan kommer att hamna på bordet, ganska tidigt. Sen är det ett problem här. Hur ska man göra det här, i vilket steg ska en sådan här normalisering av relationerna komma in, säger han.



Sannolikt är det fler punkter som kommer att tas upp under toppmötet mellan Nordkoreas ledare Kim Jong-un och Sydkoreas president, Moon Jae-In imorgon. Inte minst frågan om kärnvapennedrustning på Koreahalvön.

Lars Vargö, tidigare ambassadör i både Sydkorea och Japan, tror att även andra punkter kommer att finnas på agendan. Frågor som direkt handlar om relationen mellan Nord- och Sydkorea.



– Den första punkten, det är ju naturligtvis kontinuerlig avspänning. Att man kan komma överens om hur man ska hantera misstag kring den demilitariserade zonen och hur man ska skapa ett förtroende för varandra. Det andra är väl att Nordkorea kommer ställa krav på att sanktionerna ska mildras, säger Lars Vargö.



Det stränga sanktionerna som främst riktar in sig på Nordkorea ekonomi och avsevärt har minskat landets inkomster från export, är ett av flera skäl till att det här toppmötet nu blir av, menar Lars Vargö.

Han tror även att USA:s president Donald Trump spelat en roll genom att inte utesluta militära aktioner mot Nordkorea och att den oförutsägbarheten skapat en oro hos Kim Jong-Un.



– Jag tyckte att Kim Jong-Uns deklaration, att nu är vi kärnvapenstat, att den kom lite tidigt. Det kan bero på att han kände att han inte vågar riktigt göra fler tester, för då skulle det smälla, säger Lars Vargö.



Både år 2000 och 2007 hölls liknande möten mellan länderna. Senast resulterade det i ekonomiska samarbeten. Men sedan dess har förändringar skett och relationerna försämrats igen. Den unge Kim Jong-Un efterträdde sin pappa, Kim Jong-il när han gick bort 2011.



Förutom att samtalen kommer att handla om intrakoreanska relationerna kommer fredagens möte att sätta tonen för det kommande toppmötet mellan Kim Jong-un och USA:s president, Donald Trump, enligt Lars Vargö.

– Jag tror att det här är Kim Jong-uns chans egentligen, att komma ur det svåra grepp han befinner sig i, säger Lars Vargö, tidigare ambassadör i bland annat Sydkorea.