Internationell konferens mot terrorfinansiering

Slutdeklarationen från mötet innehåller tio punkter där det också ingår att hjälpa de stater som har svårt att själva klara av detta arbete.



– Den största utmaningen är att vi måste bli mer effektiva, säger Santiago Otamendi, chef för Financial Action Task Force, FATF, en internationell organisation som sen många år följer penningströmmar till och från kriminella nätverk och terroristnätverk.



200 länder har skrivit under de internationella lagar och regler som finns men det gäller också för politiker och myndigheter att prioritera den här brottsligheten och se till att de skyldiga straffas.



Ett av syftena med konferensen var att lyfta frågan internationellt. Ministrar från 72 länder deltog, de kom från Europa och från länder i Asien, Afrika och Nordafrika till exempel, men inte från några krigförande länder.



President Macron som just landat efter sitt statsbesök i USA höll ett slutanförande. I slutdokumentet sammanfattas i tio punkter hur man gemensamt ska samarbeta bättre via underrättelseverksamhet, att spåra överföringar av kontanter och virtuella valutor till exempel.



David Lewis, verkställande chef på FATF berättade om hur man i ett land genom att följa finansiell underrättelseinformation kunnat spåra en terroristcell som man inte tidigare känt till, genom de bilar de hyrt från ett företag.



Den ende svenske deltagaren på mötet var justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. I sitt anförande talade han om att det bör bli svårare att gömma pengar i så kallade skatteparadis.



– Så länge den typen av möjligheter finns, så länge rika människor kan gömma undan sina pengar, då kommer också terrorister att kunna gömma undan sina pengar. Därför måste vi också bekämpa den typen av verksamhet och se till att alla banker, eller finansiella institut, var de än finns i världen, samarbetar med brottsbekämpande myndigheter, säger Morgan Johansson.