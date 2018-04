Regeringen sparkar Begler

– När myndigheten går in i en ny fas behöver vi ett nytt ledarskap, säger socialminister Annika Strandhäll (S)

Ann-Marie Begler tog över som generaldirektör för Försäkringskassan 2015 och har under sin tid fått sjuktalen att minska i Sverige. Myndigheten har dock fått mycket kritik för hur den tillämpar sjukförsäkringen och assistansersättning under hennes tid som generaldirektör.

– Det uppdraget som Anne-Marie fick för tre år sedan har hon utfört väl, och hon har hanterat de utmaningar som mött henne. Men vi är också väldigt klara från regeringens sida att vi behöver något annat inför framtiden, säger socialminister Annika Strandhäll (S).