Kommuner brister i hur man motverkar sexuella trakasserier

Nu granskar DO alla landets kommuner och landsting. Men redan i inledningen av arbetet syns brister om att man inte tydligt avstånd från trakasserier för att uppfylla de krav i diskrimineringslagen, säger man på DO.

– De arbetsgivare vi tittar på nu har brister i avseende förbud mot repressalier och att man på ett litet olyckligt sätt blandar ihop arbetsmiljöarbetet med arbete mot diskriminering, Peter Wråke, chef för rättsenheten arbetsliv på Diskrimineringsombudsmannen.



DO har samlat in dokumentation om rutiner och riktlinjer från alla landets kommuner och landsting, där det ska framgå hur de arbetar med att hantera och förebygga sexuella trakasserier, andra typer av trakasserier och för att motverka att det förekommer repressalier för den som anmäler trakasserier på arbetsplatsen.



Totalt handlar det om 310 arbetsgivare.



Ett tjugotal kommuner har man redan granskat och de kommer i dagarna att få sina beslut. Till sommaren räknar Peter Wråke att DO är klar med hela arbetet.



Men redan idag har han uppmärksammat brister hos många arbetsgivare. En vanlig brist är att det inte finns tydligt formulerat att arbetsgivaren tar avstånd från alla former av trakasserier. En annan är att det inte finns tydliga instruktioner hur alla i organisationen ska hantera situationer då det förekommer trakasserier, säger Peter Wråke, chef för rättsenheten arbetsliv på Diskrimineringsombudsmannen, DO.

– Det betyder ju att man som arbetstagare eller som arbetsledare i en organisation inte vet att de här rutinerna är inte avsedda för att hantera sexuella trakasserier och trakasserier och repressalier.



Peter Wråke ser allvarligt på att det fortsatt finns bristande kunskaper i hur sexuella trakasserier och trakasserier ska motverkas enligt lagstiftningen.



– I första hand så kommer vi att i de här besluten att påtala de brister som vi ser. Sedan så kommer vi också att göra en uppföljning och se till att man vidtagit de rättelser som man behöver göra. Sist kan det bli föremål för vitesföreläggande för att driva igenom att lagstiftningen följs.