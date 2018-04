Kundernas miljarder skapar problem för SEB

För första gången gör SEB förluster på de hundratals miljarder kronor som kunderna har sparat på sina konton i banken, säger bankens vd Johan Torgeby.

Förklaringen är Riksbankens minusränta som sätter sina spår - på flera sätt, men ett är att den får kunderna att välja bort räntefonder och i stället sätta in sina pengar på bankkontot.

– Det finns bristande alternativ för hushåll, företag och institutioner att investera i räntepapper. Den här låga räntan gör det nästan omöjligt. Och då parkerar man pengarna på kontot, säger SEB:s vd Johan Torgeby.



Det så kallade räntenettot, det vill säga det banken tjänar på kundernas besparingar och de pengar som lånas ut, blev 5 miljarder kronor det första kvartalet. Det är lägre än kvartalet innan men högre än motsvarande kvartal ifjol. Det beror framförallt på att siffrorna dras upp av bankens utlåning till företag, som får extra fart av minusräntan, säger Johan Torgeby.

Men samtidigt blir de negativa effekterna av minusräntan allt tydligare för SEB. En sådan effekt är alltså att kunderna sätter in allt mer pengar på sina konton, något som i dagsläget kostar pengar för banken.



– Vi fick in 100 miljarder mer på konton under det här kvartalet än föregående kvartal, säger vd Johan Torgeby.



En bankchef som klagar över att det kommer in för mycket pengar kan låta konstigt, men Torgeby förklarar det så här:



– Det är så enkelt som att vi har valt att ge alla hushåll noll på räntan medan vi har en ränta på minus en halv procent, Riksbankens ränta, att förhålla oss till. Då blir det ett läckage så att säga.



Det blir med andra ord alltså en kostnad för banken som måste placera överskottet hos Riksbanken, som tar betalt för det i form av minusränta.

– Vi gör nu förluster för första gånger någonsin på de hundratals miljarder vi har på konto, säger han.

I förra veckan berättade Riksbanken att en styrräntehöjning från dagens nivå på minus 0,5 procent inte är aktuell förrän i slutet av året.

Vad tänker du kring Riksbankens besked att skjuta räntehöjningen framför sig?

– Att det här läget fortsätter ett tag till, att den marknad vi har sett under de senaste åren fortsätter. Man kan väl säga att en räntehöjning har puttats på framtiden om och om igen under de senaste kvartalen. Men en vacker dag kommer vi att ha positiva räntor igen, jag vet inte när, men just nu känns det som att det blir lite senare än vad det gjorde förut.