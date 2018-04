Politisk strid om krucifix i Tyskland

– Korset är inte bara en religiös symbol, säger regeringschefen i Bayern, Markus Söder. Det är också en symbol för vår kulturhistoria och vår identitet, fortsätter den omstridde kristdemokraten, som av de högsta religiösa företrädarna anklagas för att splittra och skapa oro.



Om korset reduceras till en kulturell symbol har man inte förstått dess innebörd, hävdar kardinal Reinard Marx, högste företrädare för katolska kyrkan i Tyskland.

Beslutet att sätta upp kors i entrén till alla myndighetsbyggnader i Bayern, ser han som ett missbruk för politiska syften.

– Det är ett tecken på okunskap och en provokation mot de värden som den som dog på korset stod för, säger kardinalen i en intervju med tidningen Süddeutsche Zeitung.

Han hade önskat att politikerna hade bjudit in kyrkan till samtal i frågan innan man fattade beslutet som ska träda i kraft 1 juni.



Liknande kritik kommer från flera håll. Jurister ifrågasätter om det är förenligt med statens neutralitetsplikt och politiker som ser det som ett inspel i den begynnande valrörelsen inför delstatsvalet i Bayern i oktober. Hos de bayerska kristdemokraterna, CSU, är oron stor att de ska förlora sin särställning med egen majoritet på grund av utmanaren Alternativ för Tyskland.



Åtgärden ses också i ljuset av en pågående debatt om islam i Tyskland där just CSU-politiker utmärkt sig med ståndpunkten att islam inte hör till Tyskland. Så har just den bayerske regeringschefen Söder och landets inrikesminister Horst Seehofer uttryck sig.



Försvarare har kallat kritikerna för en ohelig allians av religionsfiender och självförnekare.