Utländska läkare behöver mer stöd för att få svensk läkarlegitimation

På den kommunala vuxenskolan i Köping har man svenska för akademiker med medicinsk inriktning. När eleverna är godkända i svenska är nästa steg på vägen mot en svensk läkarlegitimation det nya kunskapsprovet. Det infördes av Socialstyrelsen för två år sedan och omfattar hela den svenska läkarutbildningen. För att klara det behöver man läsa på mycket, men eleverna blir i hög utsträckning lämnade ensamma säger rektor Anna-Klara Sjölund.

– När våra elever är klara med språkkravet och vi klätt på dem med praktik och lite om hur svensk sjukvård fungerar så står de ganska ensamma, det finns ingen som riktigt har kompetens och känner att det är just vi som har ansvaret att se till att de blir klara, säger Anna-Klara Sjölund.



Och även Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ser problemet.

Det har uppstått ett glapp i systemet säger Hans Karlsson på SKL.



– Vi tror också att man måste ge bättre stöd till människor som är på väg in på den här banan och som då behöver introduktionskurser. Idag är de kopplade till en arbetsmarknadsfråga. Det är ju arbetsförmedlingen som arrangerar de här kurserna för dem som är anmäld som arbetssökande och egentligen tycker vi att det vore bättre om det här vore del av ett system som kanske Socialstyrelsen eller någon annan stod tillbuds med.



Som vi kunnat berätta i tidigare under dagen har över 2700 läkare som utbildat sig utanför EU fått sin utbildning granskad och godkänd av Socialstyrelsen under de senaste fyra åren.

Av dem har ungefär 350 fått svensk läkarlegitimation.



Socialminister Annika Strandhäll säger att hon för en dialog med Socialstyrelsen om vilka stödinsatser gruppen kan behöva.



– Ja, det är klart att det är ju ett sådant område där vi ifrån regeringens sida skulle kunna ge ett ännu tydligare uppdrag till Socialstyrelsen att samordna det på ett tydligare sätt och skapa bättre för samverkan. Jag ser ju att det är helt nödvändigt att skapa processer som gör att fler får möjlighet att ta till sig den kunskap som krävs för att jobba i den svenska hälso och sjukvården.