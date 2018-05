Just nu: Tiden för att lämna in deklaration förlängs

Efter att Skatteverket tagit bort brevinkasten försökte folk i dag trycka in deklarationerna i dörrspringor.



Dagens deklarationskaos gör att Skatteverket nu förlänger möjligheten att lämna in sin pappersdeklaration på besökskontoren runt om i landet, för den som inte hinner lämna in sin deklaration idag.

Man kan även frankera ett kuvert och posta på en vanlig brevlåda idag, med den adress som står på blanketten. Då behöver man inte betala förseningsavgift, skriver SVT.

Brevinkasten togs bort förra året av säkerhetsskäl men informationen har inte nått ut till alla.