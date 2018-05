Halv miljard dollar i okänd pott till bedrägerioffer

Jan Olsson, polisens samordnare mot bedrägerier, kände inte till möjligheten att få pengar tillbaka.

– Jag har aldrig hört talas om något liknande. Det låter nästan lite väl bra faktiskt, säger Jan Olsson

Men i e-post till Ekot bekräftar både det amerikanska justitiedepartementets talesperson Nicole Navas Oxman och betaltjänstkoncernen Western unions PR-agent Louise McHenry, vid den brittiska kommunikationsbyrån Fleishmanhillard fishburn, att offer över hela världen kan söka kompensation.



Det är inte känt hur många svenskar som lurats på pengar via betalföretaget Western union de senaste åren.



Western Union vill inte ställa upp på någon muntlig intervju, men när Ekot ringer betaltjänstföretaget och utger sig för att vara ett bedrägerioffer berättar handläggaren att massor av människor luras.



– Det finns jättemånga fall.

Också en svensk banktjänsteman vi kommer i kontakt med skriver att mot löfte om anonymitet att bedrägerier via Western Union är citat "oerhört vanligt" och att svenskar drabbas citat "varje vecka dessvärre".



Banken SEB hävdar däremot i ett mejl att deras kunder drabbas i mycket liten omfattning. Övriga storbanker, liksom Bankföreningen, kommenterar inte hur vanligt problemet är.



Bedragarna snärjer offren på otaliga sätt. Sex, närhet och pengar beskrivs som vanliga lockbeten.



Bedragarna gömmer sig framgångsrikt med hjälp av betaltjänstföretag.



– Det händer och har väl hänt över tid under väldigt många år att man använder just Western Union eftersom det är ett sätt att hålla sig hyfsat anonym. Om polisen då i Sverige ska spåra vart pengarna har tagit vägen, vem som har tagit emot dem, så är det näst intill omöjligt, säger Jan Olsson på polisens nationella bedrägericentrum.



Men så här lätt ska inte bedrägerier kunna ske, resonerade amerikanska myndigheter, och för några år sedan drog de betaltjänstbjässen Western Union inför rätta.

I fjol erkände bolaget att det medvetet inte bedrivit ett effektivt arbete mot pengatvätt och gjort sig skyldigt till medhjälp till bedrägeri. Företaget tvingades sätta av 586 miljoner dollar som nu används för att kompensera offer världen över som drabbats mellan 1 januari 2004 och 19 januari 2017.



Det är gratis att ansöka om kompensationen och USA:s justitiedepartement kommer att avgöra vem som får ersättning och hur mycket, men man måste höra av sig senast sista maj i år, enligt hemsidan.



Svenska offer håller dock på att gå miste om ersättningen - ingen information tycks ha gått ut till folk och vare sig polisen, Konsumentverket, Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten eller Åklagarmyndighetens riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet säger sig känna till miljardfonden.



Polisens bedrägeriexpert Jan Olsson menar samtidigt att många av de ofta äldre offren i Sverige verkligen skulle behöva pengarna de blev av med.



– Det skulle betyda oerhört mycket för många av dem som har blivit av med sina pengar den vägen, för dem betyder summorna väldigt mycket, det kan utgöra stora delar av deras pension, säger Jan Olsson.