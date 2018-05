M och S överens om invandringen – frågan är bara när

Enkelt uttryckt ser Socialdemokraterna valet som en uppgörelse om välfärd och invandring. I rådande stämningsläge anser S-strategerna att deras huvudmotståndare har ett underläge i välfärdsfrågan men ett överläge i invandringsfrågan. Det gäller alltså att röja undan skillnaderna i invandringspolitiken så att partiet får prata välfärd i valdebatten.



Därav dagens brett upplagda åtstramningspaket på flyktingområdet. Barn i familjer som fått nej ska inte längre kunna få hjälp av kommunerna. Fler ska låsas in i väntan på avvisning eller för att de inte kan visa sin identitet. Den som fått avslag på sin asylansökan måste vänta minst 8 år innan det går att göra en ny ansökan. Asylsökande ska stanna i särskilda mottagningscentraler i väntan på besked så att det blir lättare att avvisa de som får nej. Bara för att ta något ur det socialdemokratiska förslagsbatteriet.



Det ska alltså stå klart för väljarna att Socialdemokraterna, trots uppgörelsen med Miljöpartiet om att låta 9000 ensamkommande få en ny chans, inte tänker återvända till en mera generös flyktingpolitik. 2015 års drastiska åtstramning ska inte bara permanentas utan dessutom ytterligare skärpas.



Att lägga en sån politik tidigt i valrörelsen har varit planerat sen länge. Just den här dagen verkade extra lämplig eftersom Jimmie Åkesson ska möta journalister i samband med sitt vårtal i morgon och eftersom partiledarna ska debattera invandring i SVT:s partiledardebatt på söndag.



Moderatledaren Ulf Kristersson var snabbt ute och önskade en snabb uppgörelse mellan M och S om migrationspolitiken. Det har sina uppenbara skäl. Kristerssons största problem i valet är att Sverigedemokraterna hotar att stoppa moderatledarens ambition att bilda en alliansregering med argumentet att Centern då får inflytande över migrationspolitiken.



Kan Kristersson snabbt få till ett avtal med Socialdemokraterna över huvudet på Centern kan han gå in i valdebatten med ett tydligt besked till de väljare som tvekar mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. De behöver då inte längre frukta den Lööfska generositeten och kan lättare övertygas om en röst på en alliansregering.



Av samma skäl har Socialdemokraterna inte lika bråttom. Invandringsdispyten mellan Centern och Moderaterna försvagar alliansen och gör en annan besläktad spricka – den om regeringsfrågan – besvärligare. Jimmie Åkesson har börjat säga att Socialdemokraterna har en bättre invandringspolitik än alliansen eftersom Ulf Kristersson vill ge Centern makt.



Det har tvingat moderatledaren att försäkra att Centerns politik inte alls ska få något inflytande. Som om han redan förhandlade offentligt med Jimmie Åkesson om stöd för en kommande moderatledd regering. Samtidigt kan Kristersson egentligen inte lova någonting. Om han inte, som han nu hoppas, har ett avtal mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.

Frågan är också hur sugna övriga partier är på att nu ta upp en sån förhandling.

För de riksdagspartier som vill ha en mera generös politik, till exempel med möjligheter för familjer att återförenas, är en uppgörelse mellan moderater och socialdemokrater ett säkert nederlag. Det gäller både Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraternas nuvarande partner Miljöpartiet. De kommer att få vara med i partiöverläggningar men i huvudsak som åskådare till de stora partiernas uppgörelse. Vilket i så fall är en återgång till hur den svenska invandringspolitiken såg ut på 1900-talet. Frågan är bara om en sån uppgörelse kommer före eller efter valet.