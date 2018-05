Oppositionsledare i Moçambique död

Afonso Dhlakama var en riktig veteran i Moçambicansk politik. År 1979 blev han ledare för anti-kommunistiska rebellrörelsen Renamo som kämpade mot landets socialistiska befrielserörelse Frelimo.

Med stöd från flera västländer och Sydafrikas apartheidregim var Dhlakama en central person i det långa inbördeskrig som plågade Moçambique under hela 80-talet.

Efter kalla krigets slut och Sydafrikas demokratisering förlorade Renamo sitt internationella stöd och ett fredsavtal med Frelimo slöts 1992 – efter vilket Dhlakama ledde omvandlingen av sin rebellrörelse till det som blev Moçambiques ledande oppositionsparti.

Sedan dess har Afonso Dhlakama varit den främsta oppositionskandidaten i alla Moçambiques presidentval, och trots att han aldrig lyckats vinna en majoritet av rösterna har han varit nära och Renamo har i dag ett starkt stöd på många håll i landet. Dhlakama var Renamos kandidat i valet som kommer äga rum nästa år.

Men trots ett fredsavtal och flera val har den militära konflikten mellan Renamo och regeringspartiet Frelimo hela tiden bubblat under ytan, och flera sammandrabbningar ägt rum. Så sent som 2014 hotade åter väpnad konflikt efter ett omstritt val, en konflikt som la sig till ro så sent som i höstas.

Afonso Dhlakama blev 65 år.