Dog på utlandsuppdrag för Saab – anhöriga kritiska

Eftersom dödsfallet skedde utomlands, gäller inte svenska arbetsmiljöregler och kravet på arbetsgivaren att anmäla dödsfall till arbetsmiljöverket.



I januari i år dog tvåbarnspappan Anders Jonsson, efter att ha hoppat ut genom fönstret från en lägenhet som Saab hyrt i Sydkorea. Men familjen har lämnats med många frågor utan svar och menar att Saab inte ger dem all information om dödsfallet.



– Men de tycker ju att de har gjort allt nu, men det tycker inte vi, säger Bengt Jonsson som är pappa till Anders.



Anders Jonsson var på en av många tjänsteresor för Saabs räkning till Sydkorea. Men han dök aldrig upp till jobbet, och sa att han inte mådde bra.

Anders, som redan innan resan signalerat att han kände sig trött och utarbetad började ringa och prata osammanhängande och förvirrat med familjen berättar Maria Guthammar som var sambo med Anders.



– Han lät ju förvirrad men ändå klar i att han kände att han behövde vård, säger hon till Kaliber.



Anhöriga tar kontakt med Saab och efter en rad händelser får två kollegor från företaget fatt i honom och tar honom till en lägenhet som Saab hyr i Sydkorea.

Men enligt en polisrapport från Sydkorea, ska Anders vid ett obevakat ögonblick ha hoppat ut genom lägenhetens fönster på sjunde våning och dött.



– Ja, det går inte att beskriva i ord, fruktansvärt, totalt chockerande, det värsta jag någonsin varit med om, säger Maria Guthammar.



Saab gör en egen utredning om vad som hänt innan dödsfallet. Men enligt familjen innehåller utredningen flera saker som går emot informationen de tidigare fått. De får inte heller ett fullständigt underlag.

I ett mejl skriver Saabs juridiska ombud att familjen inte får kontakta någon anställd vid Saab, och om de gör det kommer hon överväga att vidta rättsliga åtgärder.

Familjen hade velat ha en oberoende utredning av vad som skett.



– Det skulle varit någon extern som utredde detta, säger Maria Guthammar.



Om ett dödsfall sker i arbetet i Sverige måste en arbetsgivare anmäla till arbetsmiljöverket, men det kravet finns inte om det som i Anders fall, sker under en tjänsteresa utomlands. Det eftersom svensk arbetsmiljölag inte gäller utomlands, något som förvånade Anders familj som hade velat se en större genomlysning av vilket ansvar Saab tagit som arbetsgivare före och under resan. Inte minst med tanke på Anders många resor fram och tillbaka till Sydkorea under kort tid.



– Jag var helt övertygad om att man var mer skyddad under sin utlandstjänstgöring. Jag hade inte aning om att det var så här och jag vet inte om de personer som jobbar som Anders gjorde vet de heller, det tror jag inte, säger Maria Guthammar.



Saab har inte anmält Anders död till arbetsmiljöverket. Kaliber har försökt få en intervju med Saab, men de vill inte ge någon kommentar mer än att de sköter den här dialogen med familjen och inte genom media.