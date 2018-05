Minst 12 döda i Afghanistan efter attack mot väljarregistrering

Folk hade samlats i moskén för att be sin kvällsbön och för att registrera sig som väljare i det kommande Afghanska valet, då bomben exploderade.

Moskén ligger i Khost-provinsen som ligger österut i Afghanistan, precis på gränsen till Pakistan.



Enligt flera nyhetsbyråer var det troligen en bomb, inte en självmordsbombare. Den ska ha lämnats i ett tält som stod på gården utanför moskén, i det tält där man kunde registrera sig för att kunna rösta.

Det var en i raden av attacker som riktar sig mot den bräckliga afghanska regeringen och försöken att bygga upp demokratin.



I slutet av april dödades nästan 60 människor av en självmordsbombare utanför ett hus där människor kunde registrera sig för att kunna rösta. Mer än hundra skadades. Den attacken tog afghanska IS-grupper ansvaret för att ha genomfört.



Även journalister som bevakar situationen i Afghanistan attackeras. För en vecka sedan dog nio journalister när två självmordsbombare utlöste sina sprängladdningar i Kabul.



Att registrera alla väljare i Afghanistan tar flera månader och ska vara klart i mitten på Juni. Idag har man nått 1,2 miljoner väljare.



Målet att nå 14 miljoner afghaner – det verkar bli svårt, bland annat på grund av attacker från IS och Talibaner och svåra säkerhetsproblem kring de sjutusen registreringskontoren som ofta ligger i just Moskéer och skolor.