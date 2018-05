Misstänkt smutskastningskampanj för att sänka Iranavtalet

Enligt både den brittiska tidningen The Observer och det amerikanska magasinet The New Yorker har ett israeliskt privat underrättelsebolag arbetat med att samla beklämmande detaljer om de personer som arbetade med avtalet gällande Irans kärnenergiprogram som slöts 2015.

Trita Parsi är ofta förekommande som kommentator i både internationell och svensk media, bland annat för hans expertkunskap om - och hans arbete med - avtalet.

När Trita Parsi under sommaren 2017 kontaktades av en journalist kändes det därför som ett helt vanligt samtal berättar han.

– Och i början var det en helt normal konversation men så plötsligt försökte han hela tiden få mig att säga att Obamaadministrationen faktiskt hade gått med på avtalet för att de hade finansiella incitament att göra det. Och det är inte något som är kompatibelt men den forskningen jag gjort, så jag pushade tillbaka ganska hårt. Det är inte helt ovanligt att folk kommer med olika teorier.

Enligt det amerikanska reportagemagasinet The New Yorker var det en person på den israeliska underrättelsefirman Black Cube som hade ringt upp Parsi.

Avsikten ska ha varit att samla information för en smutskastningskampanj mot före detta medarbetare i Obamaadministrationen.

Den brittiska tidningen The Observer rapporterade i söndags att syftet med smädelsekampanjen ska ha varit att göra det lättare för Donald Trump att motivera att USA ska lämna avtalet med Iran, genom att smutskasta de personer som fick avtalet till stånd.

The Observers rapportering går ännu längre. Enligt källor till tidningen var det medarbetare i Trumpadministrationen som anlitade Black Cube. Den uppgiften har däremot inte bekräftats av The New Yorker.

Trita Parsi, som själv anser att USA bör stanna i kvar i avtalet, berättar att han i slutet på 2016 fick en varning om att Trumpadministrationen skulle försöka smutskasta honom och andra personer som jobbat med överenskommelsen.

Enligt Parsi kom informationen från amerikansk underrättelsetjänst genom en mellanhand.

Budskapet var att man kommer rikta in sig på de som jobbat med avtalet förklarar han:

– Och att det kommer finnas ett väldigt genomgående försök att diskreditera oss innan man dödar avtalet, och innan man går vidare till ett krig, så att de får bort oss från arenan helt enkelt. Vi fick den här varningen och nu ser vi ju tydligare att vissa av de sakerna har skett, säger Trita Parsi.

Black Cube har inte svarat på våra försök att nå företaget. I ett uttalande till The Observer skriver bolaget bland annat att "man inte har någon som helst relation till Trumpadministrationen" eller "till avtalet om Irans kärnenergiprogram".