Trenden: Bidrag som lyfter samhällsfrågor

Totalt 43 länder deltar i Eurovision, som alltså inleds med den första semifinalen i dag, i den andra semin på torsdag kommer Sverige och Benjamin Ingrosso delta och på lördag är det dags för final.

I år är det flera låtar med samhällsbudskap. Frankrikes bidrag handlar om flyktingkrisen, om ett barn som föddes på en båt i Medelhavet under flykt och Israel tar upp me too-rörelsen. Artisten Netta Barzilai, som sjunger "Toy" menar feminismen blivit mer synlig i Israel efter me too uppropet.

Italiens bidrag handlar om terrorism. Bakgrunden är attacken i Manchester vid en konsert förra året. Budskapet är att vi inte får bli rädda, att vi måste kämpa så att terroristerna inte vinner och fortsätta lev våra liv som vanligt. På scenen kommer låten vara översatt till 15 olika språk. Ermal Meta, en av artisterna, säger att de ville beskriva skäcken, men också mod.

– Det här är ett budskap vi tror på, vi ville inte komplicera det, vi vill att alla ska förstå vad vi sjunger om, säger Ermal Meta.

Charlotte Perrelli, som representerat Sverige i Eurovision vid två tillfällen, 1999, och då hon vann och 2008:

– I sådana här sammanhang får man möjlighet att nå en mångmiljonpublik så det är ett bra tillfälle att lyfta viktiga frågor. Är det bra saker må det vara fine, men det är klart att det kan finnas saker som kan lämnas till andra tillfällen, säger Charlotte Perrelli.