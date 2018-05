Flera nya kontakter tas inför Koreamöte

Kinesiska medier rapporterar om ett kommande möte mellan Kinas president och Nordkoreas ledare.

Beskedet kommer samtidigt som Donald Trump, i en tweet, berättar att han ska samtala med kinas president i eftermiddag.

Trump skriver att de ska tala om handel ”där bra saker kommer hända” och om Nordkorea ”där relationer och förtroende byggs upp”.

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building.