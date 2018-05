"Starkaste semifinalen är i kväll"

En semifinal infördes år 2004 och två semifinaler 2008. Ett grepp som gjordes för att öppna upp för fler länder att delta. Som mest har 43 länder deltagit, en rekordnotering som toppas i år.

Förutsättningarna är att tio länder går vidare från respektive semifinal och finalstartfältet kompletteras sedan av The Big Five (länder som betalar mest pengar till Europeiska Radio- och TV-unionen EBU) och värdlandet.

Jag tycker att semifinal ett helt klart är den bästa av de två i år. Låtarna och artisterna är starkare och variationen bra. Bland annat tävlar storfavoriten Israel - en låt i metoo-anda med textraden "I'm not your toy you stupid boy" till exempel. Lite kycklingkackel ingår också – är det Eurovision så är det.

Tjeckien har en farlig saxofonslinga som sätter sig, och Estland skickar ett starkt operanummer. Kanske ska opera vinna för första gången?!



Klockan 21 börjar sändningen, och den följer du antingen via SVT1 eller Sveriges Radio P4. I radion är det Carolina Norén och Björn Kjellman som guidar lyssnarna. Läs mer på SR:s Eurovisionsajt!

Till sist. Min kollega Gustav Persson pratade i dag med Ola Salo och Charlotte Perrelli om deras Eurovisionminnen. Lyssna på länken ovan.