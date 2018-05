Izettle ett steg närmare börsen

Det svenska fintechbolaget Izettle, som bland annat gör betalningslösningar för mindre bolag, bekräftar nu att de har ansökt om notering hos Nasdaq Stockholm, som också har godkänt ansökan, förutsatt att alla villkor är uppfyllda.

Bolaget ger dock inget besked om första handelsdag.

– Nu finns det några delar kvar som vi måste bli klara med själva. Sedan finns ju alltid marknaden där och den kontrollerar vi ju inte alls. Givet att allt går som det ska på marknaden, och att vi blir klara, skyndar vi oss så fort vi kan, säger Jacob de Geer, vd för Izettle, till Ekonomiekot på tisdagen.

– Jag kan inte bli mer specifik än att det blir under året, fortsätter han.

I samband med noteringen siktar bolaget på att ta in 2 miljarder kronor i nytt kapital genom en nyemission. Det nya kapitalet tas bland annat in för att nå tillväxtmålet på 40 procent per år, enligt Jacob de Geer.

– I våra ögon är strategin fortsatt aggressiv när det kommer till tillväxt, men vi är också i ett behov av att ha kapital för att på sikt kunna konkurrera med större konkurrenter som vi ser runtom i världen, säger han.

För att nå de finansiella målen, för de närmaste åren, krävs det även att bolaget ökar antalet kunder och att bolaget lyckas få befintliga kunder att använda fler tjänster, enligt Jacob de Geer.

– På så sätt driver vi intäkten per kund, säger han.

Bolaget har för närvarande inga konkreta planer på förvärv, men det är inte helt uteslutet, enligt Jacob de Geer.

– Vi håller ögonen öppna. Dyker det upp något som vi tycker kompletterar vår tjänst och som tillför värde till de företag som använder våra tjänster är vi inte främmande för att överväga det.

Izettle värderas, i olika analyser, till mellan 10 och 18 miljarder kronor. Om den slutliga värderingen av bolaget landar däromkring blir Izettle den största technoteringen i Sverige någonsin.