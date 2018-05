Tufft val i Malaysia när styrande utmanas

Alliansen leds av den tidigare premiärministern 92-årige Mahatir Mohamad som övergav både sitt parti och premiärminister Najib Razak efter en misstänkt korruptionsskandal.



– Mitt livs största misstag är att jag hjälpte fram Najib Razak till makten. Nu vill jag ställa det till rätta, sade Mahathir Mohammed vid ett av sina sista kampanjmöten.

Han styrde Malaysia under 22 år fram till 2003, varpå han därefter matchade fram Najib Razak till landets ledare 2009. Något han nu alltså ångrar. Bakgrunden till det är den ekonomiska skandalen kring den investeringsfond 1 MBD som leddes av Najib Razak.



Runt om i världen pågår nu utredningar kring penningtvätt och andra ekonomiska brott kring fonden. Men Najib Razak har nekat all inblandning trots att stora summor pengar dök upp på hans personliga konto samtidigt som fonden tömdes.

Redan vid förra valet tappade regeringskoalitionen Nationella Fronten majoritetsrösterna men kunde ändå behålla makten på grund av systemet med enmansvalkretsar. Oppositionens starke man då – Anwar Ibrahim – fängslades strax efter det valet och dömdes för "homosexuella handlingar." En dom som flera människorättsorganisationer bedömt som politisk och med avsikt att få bort premiärministerns svåraste konkurrent inför detta val.



Men i och med att den 92-årige Mahathir Mohammed åter klev in i politiken och nu leder Hoppets Allians fram tills att Anwar Ibrahim släpps ur fängelset i sommar så utvecklade sig detta val till landets tuffaste.

Både regeringen och oppositionen har gett löften under valrörelsen om ekonomiska lättnader då levnadskostnaderna ökat kraftigt i landet de senaste åren. Så sent som i går kväll lovade Najib Razak skattebefrielse för alla under 21 år något som tolkats som ett sista lite desperat försök att locka landets många unga förstagångsväljare som anses stödja oppositionen.

Om det lyckades eller om Malaysia för första gången sedan självständigheten 1957 ska styras av ett nytt parti kommer det besked om sent i kväll lokal tid då det preliminära valresultatet väntas komma.