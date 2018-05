USA:s sanktioner försvårar svenska affärer i Iran

– Jag tror att det är viktigt att svenska företag gör den egna analysen av hur stor den iranska marknaden är. Och hur stor den amerikanska marknaden är och hur man vill agera i landet framöver. Men vi som europeisk aktör följer ju EU:s lagar och regler. Samtidigt måste ju de svenska företagen förhålla sig till de amerikanska reglerna. Speciellt företag som har affärer i landet”, säger Cherif Sayed, regionchef för Business Swedens Mellanöstern- och Afrikaregion.

De amerikanska sanktionerna, som enligt gårdagens besked träder i kraft i november, gör att företagen riskerar stora bötesbelopp om de fortsätter att handla med Iran, enligt Anders Lükander, juridisk expert på Mannheimer Swartling.

– Exakt vad påföljden kan bli är inte helt klart, men det ligger i farans riktning att om man gör det på ett systematiskt sätt och kringgår amerikanska regler kan bötesbeloppen bli dramatiska, säger han till Ekonomiekot.

Iran är en av världens största oljeproducenter och en femtedel av dess export går till Europa. Många experter tror att den exporten kommer att upphöra när sanktionerna träder i kraft. Men om bolagen kan kringgå amerikanska banker och inte använda amerikanska dollar i handeln, tror Sean Cronin, oljeanalytiker på Argus Media i London, att delar av handeln kan fortsätta.

Oljepriset har rört sig uppåt under onsdagen, men reaktionerna har varit begränsade.

– Det finns flera anledningar till att vi inte ser någon omedelbar effekt på oljepriset. Sanktionerna kommer att börja gälla den 4 november så det är sex månader kvar innan de får någon effekt. Marknaden har redan prisat in en reaktion på de här sanktionerna under en tid. I februari hade vi ett oljepris på 60 dollar per fat och sedan dess har priset klättrat upp till 75 dollar per fat. Mycket av det beror på minskat utbud från Venezuela och Iran, säger han.