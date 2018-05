Kaotiskt när Trumps val av CIA-chef frågades ut

Kaotiska scener flera gånger under förhöret när demonstranter brottades ned av vakter och bars ut från salen.

Gina Haspel har arbetat inom underrättelseorganisationen CIA i över trettio år och var bland annat chef över ett fängelse i Thailand där flera al Qaida-medlemmar förhördes genom skendränkning – något som var lagligt under Bush-administrationen under jakten på terrorister efter terrordåden i New York. Det var en mörk och kaotisk tid sa i dag Gina Haspel, som också menar att den gett henne lärdomar.

– Jag lovar er reservationslöst att sådana förhörsställen eller metoder aldrig kommer återinföras på CIA under min ledning, sa Gina Haspel.

Eftersom president Donald Trump flera gånger sagt sig beredd att överväga att återinföra just skendränkning som förhörsmetod fick Haspel flera frågor om ifall hon också skulle trotsa en presidentorder om ett återinförande.

– Inte under några omständigheter kommer liknande förhörsmetoder återinföras, sa Haspel.

Nu återstår omröstning i senaten om huruvida hon blir nästa CIA-chef eller inte.