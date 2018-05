Bra placering i Eurovision ökar folks lycka

Forskare har samkört en enkät över livstillfredsställelse i Europeiska länder med hur det gått i finalen under 2000-talet.

Euforin om Sverige skulle vinna Eurovision Song Contest en sjunde gång lär inte hålla i sig länge för de flesta svenskar.

Men lite lyckligare skulle vi kanske bli lite till mans, enligt en ny vetenskaplig studie – om Benjamin Ingrosso hamnade bland de tio främsta placeringarna.

– Folk blir glada om det går bra i Eurovision, säger Filippos Filippidis, folkhälsoforskare vid Imperial College i London, och välmående gör folk friskare.

Han har samkört resultatet av hur det gått för alla länder i finalen mellan år 2009 till 2015 och enkätundersökningen Eurobarometern, som görs i 33 europeiska länder med nästan 200 000 deltagare i maj/juni, strax efter schlagerfinalen. Där tillfrågas människor om livstillfredsställelse.

Att ett land kommer etta påverkar inte lyckonivån mätbart efteråt. Men däremot fann forskarna ett statistiskt samband där lyckonivån ökade med fyra procent för länder som hamnat bland de 20 första. Och en lika stor ökning om landet kom inom topp tio på Eurovision Song Contest.

Också länder med bottennotering i finalen hade högre välmåendenivåer i befolkningen än de som åkt ut i semi. Det här stärks av annan forskning som visat att vinster i stora sporttävlingar gör supportrar gladare en tid efteråt.

Men Daniela Andrén som är lyckoforskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet, tycker inte att den brittiska studien kunnat förklara orsaken till sina resultat ordentligt och är därför inte euforisk.

– Studien är intressant, men den är lite spekulativ, säger Daniela Andrén.

Referens:

