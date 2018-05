Stora förberedelser för att hindra det stigande vattnet

I Boden har man sett vattnet komma och förberett sig på flera sätt för att hindra de översvämmade vattendragen.



– Vi har störningar kring gång- och cykelvägar nära vattnet i centrala delar av staden där vattnet kommer upp så vi har behövt stänga av de ytorna. Vi har vägar som är på väg att stängas och vi har fått göra vissa åtgärder där vi höjt en väg så att boende ska kunna ta sig till och från sina bostäder. Sedan har vi haft störningar i våra avlopp som vi har skyddat, säger Tommy Lindvall, säkerhetschef på Bodens kommun.

Det är inte de stora älvarna utan främst de små och mellanstora vattendragen som svämmar över just nu och så stora vattenflöden som väntas komma under helgen drabbar bara de här delarna var femtionde år. De mest berörda områdena är kuststräckan norr om Skellefteå mot Luleå och Boden och en bit in i landet. Det är samma väderfaktorer som orsakat liknande vårfloder på andra håll i landet, som nu ställer till det även här.

– Orsaken är att det dels har varit ovanligt mycket snö i kusttrakterna. Andra orsaker är att det kom en plötslig värme så att snön började smälta snabbt, hade värmen kommit långsammare hade det inte blivit lika stora vårfloder, säger Gustav Carlsson, hydrolog på SMHI.

Under helgen väntas vattnet breda ut sig och drabba ännu större områden.

– Det kommer att bli värre på lördag och ännu värre på söndag och måndag. Flödena kommer då att uppstå i ett större område och bli kraftigare. Men i början av nästa vecka lugnar det sig allt eftersom, säger Gustav Carlsson, hydrolog på SMHI.