Här pågår kampen mot vattnet

– Många gångbanor är översvämmade och gångbroarna under tunnlar de är ju helt under vatten på många ställen. Så just för gångarna är det klart försämrat, säger Kristian Bergdal från gatukontoret.

Det är den stora snösmältningen som får vattnet att flöda till. Sedan i går ligger en klass 3-varning för höga vattenflöden vid Norrbottens kust och inland, samt även för Västerbottenskusten. Motiveringen för en sådan varning är bland annat en risk för allmänheten och översvämning av hus och vägar.

– Det är extremt höga flöden i det området i de små och stora vattendragen. I Norrbottens läns kustlandskap mellan Råneälven och Byskeälven, säger Caroline Eklund som är hydrolog på SMHI.

Men det är alltså i Bodens kommun som vattnet inneburit störst problem, även om området för flödenas centrum nu utvidgats ner mot Piteå och Luleå, enligt SMHI.

Och översvämningarna väntas fortsätta ett tag till.

– Klass 3-varningen väntas ligga kvar över helgen och vi ser att kulmen kommer nås här i slutet av veckan och i början av nästa vecka, säger Caroline Eklund.

För att stoppa vattnet från att rinna över på fler gator i central Boden jobbar nu Kristian Bergdal och hans kollegor för fullt.

– Vi håller på att bygga ut vallen som ser till så att inte lillavan rinner ut på Garnisonsgatan, den är ju väldigt hög just nu. Under järnvägen har det svämmat över och man kan inte ta sig fram där, säger han.

På vägen mellan Boden och Niemisel är översvämningen redan ett faktum. Där befinner sig Pontus Wikström som fick ta till en gummibåt för att ta sig fram.

– Det var väldigt fint, varmt och skönt. Hade det inte varit för att båten läckte in och jag blev blöt om rumpan så hade jag fortsatt, berättar Pontus Wikström.

Och det är fler som försöker göra det bästa av situationen i Boden. Som till exempel Joel Ahlin. Han bor egentligen i centrum men befann sig för dagen i Skogså:

– Vi funderar på om vi inte skall hämta en pulka eller något, och dra bakom bilen i vattnet. Vi har inte så många andra nöjen häruppe i Norrland så vi får ta till vara på det vi har.