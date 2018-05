SD: Gör det svårare att bli lärare

Sverigedemokraterna presenterar sitt program idag och Stefan Jakobsson är skolpolitisk talesperson.

– Det enda sättet att höja lärarutbildningens status är att de som faktiskt blir utbildade lärare, blir de som ska kunna utbilda nästa generation.

Varför vill ni att det ska krävas minst betyg C i svenska, engelska och matematik oavsett vilken inriktning man ska ha?



– Jag tror att det säger ganska mycket om individen om man besitter det här. Med den här höjningen kommer vi kanske tappa bort en del sökande men merparten av dem skulle ändå inte slutföra sin utbildning, säger Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Stefan Jakobsson.



Det finns en brist på lärare som förväntas accelerera under de kommande åren.

För att locka fler samtidigt som nivån på de färdigutbildade lärarna inte sjunker vill Sverigedemokraterna att det ska krävas minst betyg C från gymnasiet i svenska, matematik och engelska för att komma in på lärarutbildningen.



Dessutom vill Sverigedemokraterna att det ska bli svårare att komma in via högskoleprovet. Av de sökande ska 15 procent tas in via resultat från högskoleprovet - samma nivå som den så kallade tillträdesutredningen föreslog.

Idag tas en tredjedel in från den gruppen. Även regeringen öppnar för att kvoten ska minska till utbildningar med få sökande.



När det gäller innehållet i utbildningen, vill man bland annat införa praktik på särskolor eller specialskolor för alla lärarstudenter. Stefan Jakobsson igen.



– Jag tror att de som arbetar på specialskola och särskola, framförallt inom särskolan är pedagoger som besitter kvaliteter som alla lärare idag skulle behöva göra.



Sverigedemokraterna vill också utreda möjligheten att införa en betald prövotid som lärare innan man påbörjar en utbildning.



– Vi har tittat på de länder som har lyckats bra med låga avhopp från sina utbildningar. Det man har gjort är ett lämplighetstest för lärarna. Man har också låtit personer som har börjat fundera på att börja lärarutbildningen att man faktiskt får jobba ett litet tag i verksamheten så man får en förståelse för vad man ger sig in i, säger Stefan Jakobsson, Sverigedemokraternas skolpolitiska talesperson.