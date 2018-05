WHO vaccinerar mot Ebola i Kongo

– Kongo Kinshasa står inför en Ebolaepedemi som utgör en internationell hälsofara, sa Kongos hälsominister Oly Ilunga nyligen, om det nionde utbrottet av det fruktade viruset sedan det upptäcktes här 1976.

Nu är det landets nordvästra delar, runt den lilla staden Bikoro nära gränsen till Kongo Brazzaville, som drabbats.



Enligt Världshälsoorganisationen WHO har 18 personer dött och 35 personer har rapporterats smittade. Experter från WHO och Kongolesiska myndigheter har under helgen spårat människor som varit i kontakt med smittade, och av drygt 300 identifierade människor har två sen besökt regionens huvudstad Mbandaka – en miljonstad, vilket nu ökar oron för att smittan kan bli svår att begränsa.

I veckan kommer WHO också påbörja massvaccinering av människor i det drabbade området. Vaccinet håller fortfarande på att utvecklas men har visat sig fungera på människor, även har inte tidigare använts i liknande situatiner.

Det största utbrottet hittills av Ebola skedde 2013 och 2014 i Guinea, Liberia och Sierra Leone. Då smittades nästan 29 000 personer, varav mer än 11 000 dog.