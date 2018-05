Knivdådsrättegång i Finland går mot sitt slut

Den fem veckor långa rättegången går mot sitt slut i dag i Åbo. Det är en 23-årig man som har erkänt sig skyldig till dråp men åklagaren yrkar på livstidsfängelse för två mord i terroristiskt syfte och åtta mordförsök i terroristiskt syfte.

Det var den 18 augusti ifjol som knivattacken skedde i centrala Åbo. Två personer dödades då mannen attackerade dem. Polisen sköt honom i benet och grep honom genast efter dåden.

Rättegången har förts i Åbo fängelse, media har kunnat följa med rättegången via en videolänk från fängelset till Egentliga Finlands tingsrätt, men tekniken har tidvis strulat och gjort det svårt att följa med processen.

Enligt Yles journalister som följt med rättegången i tingsrätten kan den åtalade enligt åklagaren ha påverkats av terrordåd på andra håll i Europa. Enligt utredningsledaren från Centralkriminalpolisen såg den åtalade sig som en IS-krigare och ska ha agerat ensam.

23-åringen ska också ha spelat in ett manifest. Enligt en österrikisk forskare som tidningen Helsingin Sanomat har talat med, var ändå videoklippen så klumpiga att de inte höll måttet för IS-propagandakanaler. Men enligt en terrorismforskare som hördes i rättegången igår, ratades mannen av IS sannolikt för att han överlevde.

Den åtalade har inte deltagit i rättegången under alla dagar, enligt Yle har han haft sjukintyg som gjort gällande att han inte kan höras, men under de senaste veckorna har han hörts. Tidigare under rättegången ombads han lämna rättssalen då han vägrat sätta sig ner.