"Mötet med Trump kan också ställas in"

Nordkorea ställer in dagens planerade samtal med representanter för Sydkorea i gränsområdet mellan de båda länderna, meddelade den nordkoreanska nyhetsbyrån KCNA tidigt i morse.

Anledningen till det sägs vara att Nordkoreas regering är missnöjd med de pågående årliga militärövningarna mellan Sydkorea och USA som började i fredags.



Enligt det nordkoreanska pressmeddelandet är övningen riktad mot Nordkorea och ”en medveten militär provokation som går stick i stäv med den positiva politiska utvecklingen på den koreanska halvön”.



På mötet idag skulle de båda sidorna ha preciserat vad de ska göra för att förverkliga avtalet om fredligt samarbete som skrevs förra månaden under det uppmärksammat toppmöte mellan Nordkoreas Kim Jong-Un och Sydkoreas Moon Jae-in.

Sydkorea beklagar att mötet i dag ställs in, enligt ett meddelande från det sydkoreanska departementet för återförening.



Enligt ett uttalande från den sydkoreanska presidentens stab försöker man nu att fastställa vad Nordkorea egentligen vill uppnå genom att ställa in mötet. Nordkoreas ledare har lovat att avbryta testen för att utveckla kärnvapen, men uttrycker samtidigt att de atomvapen man byggt är en stolthet för landet.



I deklarationen efter mötet i april i gränsbyn Panmunjom lovade Nordkoreas och Sydkoreas ledare att verka för ett formellt fredsavtal inom ett år samtidigt som man sade sig villiga att arbeta för att göra den koreanska halvön helt fri från kärnvapen.



En representant för den nordkoreanska regeringen slog fast i dag att också det planerade mötet mellan Kim Jong-Un och USA:s president Donald Trump kan ställas in om Nordkorea skulle pressas att ge upp sina kärnvapen utan att USA svarar med liknande löften.