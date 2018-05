"Utländsk hyrpersonal ska också skatta"

– De utländska företag som inte har ett fast driftställe i Sverige, om de hyr in personer för att göra jobb i Sverige över tid, då ska de personerna betala vanlig svensk skatt från första dagen de är här. Så man tar bort ett undantag som har funnits och som har varit ett slags kryphål, kan man säga, som har kunnat utnyttjas för att inte behöva betala rimlig skatt i Sverige, säger Vänsterpartiets talesperson i arbetsmarknadspolitiska Ali Esbati.

Skatteförslaget gäller utländska företag som inte har sitt driftställe i Sverige och som hyr ut personal för till exempel byggarbete under en kortare tid, upp till ett halvår ska tvingas betala skatt från första dagen ett arbete sätter igång. I dag behöver utländska företag inte betala in skatt för personal som hyrs ut under kortare tid än ett halvår i Sverige.

Det är enligt beräkningar tiotusentals personer där företagen kommer att tvingas dra skatt och betala till Skatteverket. Cirka 600 miljoner kronor väntas förändringen ge i ökade skatteintäkter.

Regeringen tar i dag ett beslut om att lägga förslaget och efter valet kommer det att läggas fram i Riksdagen för att kunna börja gälla den första januari nästa år.

Det finns liknande konstruktioner av skatteregler i våra grannländer så det bedöms inte krocka med några EU-regler enligt Ali Esbati.

Motståndare till förslaget är bland annat arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv, medan arbetsgivarna i Byggindustrierna liksom arbetstagarna i LO är för förslaget.

Enligt regeringen har nuvarande ordning lett till orättvis konkurrens där svenska företag som betalar skatt missgynnas jämfört med utländska uthyrningsföretag som i dag inte betalar skatt.

Regeringens förslag kommer att skapa bättre ordning inom byggbranschen, men även inom tillverkningssektorn, säger Ali Esbati:

– Det här blir en rimlig konkurrenssituation för alla bolag som arbetar inom till exempel byggbranschen i Sverige.