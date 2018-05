En del bankkontor inte överflödiga

Handelsbanken är den storbank som har flest kontor. Bankens vd Anders Bouvin menar att det finns en fortsatt efterfrågan bland deras kunder att träffa en banken på ett kontor.



– Trots att digitalisering ökar så märker vi i vår bransch att många kunder vill inte välja mellan att möta banken digitalt eller kunna få träffa någon person för att diskutera såna här viktiga frågor med, och vi ser att det finns en ökad efterfrågan för just den här kombinationen, säger Anders Bouvin, vd på Handelsbanken.



När de flesta bankärenden numera går att göra i datorn eller mobilen har allt fler bankkontor slagit igen. I dag har de fyra storbankerna 889 bankkontor, för 10 år sen fanns det 1 400 kontor. Alltså har över 500 kontor lagts ner de senaste åren.



Men när det kommer till att ta stora lån, som till exempel ett bolån verkar det som att en del fortfarande känner att det är tryggt att träffa en banktjänsteman. Svenskt kvalitetsindex mäter årligen hur nöjda kunderna är efter att ha haft kontakt med banken. Enligt den senaste mätningen är personer som haft ett möte med banken i samband med att de tagit ett lån mer nöjda än de som valt digitala lån.



Men trots det går bankerna mot att bli allt mer digitala. Johanna Kull är sparekonom på internetbanken Avanza. Hon ser digitaliseringen som en positiv utveckling som de allra flesta kunderna är redo för.



– Jag tror att det är övervägande fördelar, jag menar vi lever i en digitaliserad värld, vi är vana vid att vi vill kunna sköta allting via datorn eller via mobilen., säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.



Och just när det gäller bankernas roll vid bolån så är det inte så avancerat, menar hon.

– Det är inte raketforskning med bolån, utan det kravet kan man ställa på oss i branschen, att vi faktiskt ska kunna förklara och vägleda bolånarna rätt via digitala hjälpmedel.

Men Johanna Kull kan samtidigt se att det finns vissa fall där en helt digitaliserad bolåneprocess inte fungerar lika bra.

– De här nya modellerna kanske inte passar för dom som har en osäker anställning, är frilansare eller har lön från flera håll.



På Handelsbanken kommer de att fortsätta erbjuda möjligheten att träffa en kontakt på banken så länge kunderna vill.

– Kunderna kommer att vilja även i framtiden ha möjlighet till mänsklig kontakt, inte lika ofta som tidigare, men någon gång då och då, och då ska vi finnas där, säger Anders Bouvin.