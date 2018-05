Över 100 000 kom för att se brudparet

På förhand väntades drygt 100 000 människor ta sig till staden Windsor utanför London men enligt de första beräkningarna var det betydligt fler än så som kom. På storbildsskärmar kunde de följa vigseln utanför kyrkan och fick sedan vinka till brudparet som åkte en procession i häst och vagn runt samhället.

– Vi är britter så vi måste fira det här. Jag tror att lady Diana skulle ha varit stolt om hon levt, säger Jaz Cheema som sitter kvar i en stol i gräset när allting är avslutat. Flera inslag under mässan var hyllningar till Prins Harrys mamma som dog 1997.



– Det var ett genuint bröllop med äkta kärlek, säger Karen Fletcher som sitter intill.

Hennes väninna Lisa Deelay tyckte att det bästa och mest oväntade var att en gospelkör sjöng Stand By Me under mässan

Kvinnorna ska stanna kvar i gräset och fira hela eftermiddagen. Ett perfekt bröllop kallar den fjärde kvinnan i gruppen Carol Lane det för.