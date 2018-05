Maduro utropad till segrare i valet i Venezuela

– Vi har fått 68 procent av rösterna med 48 procents valdeltagande. Det är en historisk seger, aldrig tidigare har en kandidat vunnit med en så stor marginal. Nu kommer vi slippa val i minst två år, kanske ännu längre, och ägna åt oss att göra ekonomin produktiv, sa Nicolás Maduro när han höll tal utanför presidentpalatset för ett par timmar sen.

Valresultatet kom flera timmar senare än väntat, och ifrågasätts av både oppositionen och oberoende analytiker. Bilder på tomma vallokaler har cirkulerat på sociala medier under hela dagen. Flera tidningar har rapporterat om ett valdeltagande på 20 procent, alltså långt ifrån de 48 procent som valmyndigheten hävdar.

Delar av oppositionen bojkottade valet på grund av bristande garantier, men oppositionskandidaten Henri Falcón ställde upp, och fick enligt valmyndigheten 21 procent.

I går vägrade han erkänna valresultatet.

– Det här var inget val. Vi måste ha nya val i Venezuela, sa Henri Falcón, som fördömde att vallokaler hållits öppna långt efter stängningstid, att socialistpartiet köpt röster precis utanför vallokalerna, att de följt med människor in i röstningsbås, och att oppositionens vittnen och observatörer inte tilläts komma in i vallokalerna under rösträkningen.

Många frågar sig vad som nu väntar för Venezuela. Än så länge har oppositionspartierna inte kallat till protester, men det spekuleras i att valresultatet kommer ena deras splittrade koalition igen.

Försvarsministern Vladimir Padrino Lopez har meddelat all militär och polis kallats ut för att patrullera gatorna och förekomma eventuella incidenter. Men på många håll i Caracas visade människor sitt missnöje hemifrån fönstren, genom att slå på kastruller samtidigt som valresultatet offentliggjordes.