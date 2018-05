Tillfällig handelsfred mellan USA och Kina

– Jag är glad att kunna berätta, att vi har nått fram till ett ramverk till överenskommelse, sade USA:s finansminister Steve Mnuchin i en intervju med TV-kanalen Fox News i går kväll.



USA har höjt tullar på stål och aluminium från Kina och dessutom aviserat tullar på en lång rad andra produkter från Kina. Kina har i sin tur sagt att landet ska införa tullar på en rad amerikanska produkter som vedergällning.



Den eskalerande konflikten har skapat oro för att den kan leda till ett fullskaligt handelskrig mellan länderna som därefter kan sprida sig till andra delar av världen.



Men samtidigt har en amerikansk delegation förhandlat med kinesiska motparter om möjligheten att Kinas enorma överskott i handelsutbytet med USA ska minska. Kinas överskott i handeln med USA är över 350 miljarder dollar per år, det vill säga motsvarande omkring 2 500 miljarder kronor.



President Donald Trump har krävt att det överskottet ska mer än halveras. Och nu har alltså förhandlingarna lett till ett ramverk.



I ett gemensamt uttalande under helgen, sägs det att länderna är överens om att Kina ska ”signifikant öka” inköpen av amerikanska produkter, främst inom energi- och jordbruksområdena.



Ramverket innehåller ännu inga detaljer, men länderna ska fortsätta förhandla under sommaren, enligt det gemensamma uttalandet.