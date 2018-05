Sveriges Radio anmäler angrepp på reporter

Under en intervju i förra veckan gick en läkare som sitter i ledningen för Södertälje sjukhus till handgripligheter mot en av Ekots reportrar. Han tog tag i mikrofonen och tryckte fysiskt in den i reporterns ansikte. I dag har Sveriges Radio polisanmält händelsen. Södertälje sjukhus har nu stängt av chefläkaren under polisutredningen.