Så här sade utrikesminister Mike Pompeo igår i sitt första stora tal sedan han utsågs till USA:s toppdiplomat:

"The iranian regime should know this is just the beginning. The sting of sanctions will be painful if the regime does not change it's course. These will indeed be the strongest sanctions in history when we are complete".

Irans folk kommer att ge Mike Pompeo en smäll på käften, sa Ismail Kowsari - ledande befälhavare inom Irans Revolutionsgarde. Vem är ni - med er historia i Hiroshima - att förmana oss? frågade han retoriskt.

De mer reformvänliga delarna av Irans ledning, president Rouhani och utrikesminister Zarif, däremot, riktade blicken mot Europa och hoppades att resten av världen inte skulle lysa USA.

Världen accepterar inte längre att USA bestämmer allt, sade president Rouhani. Utrikesminister Zarif skrev på twitter att USA är fånge i sina egna vanföreställningar och misslyckade politik, men varken han eller Rouhani uttalade några hot mot USA.

Mike Pompeos krav på Iran - en lista i 12 punkter som inte bara handlar om kärnteknik utan om Irans ballistiska robotar och den islamiska republikens stöd för väpnade grupper som Hizbollah och Hamas - har kallats maximalistisk, ett krav på villkorslös kapitulation.

Bedömare säger att det nu är tydligt att USA:s nya iranpolitik går ut på regimskifte - i enlighet med den politik som flera av Trumps ledande medarbetare fört innan de hamnade i maktställning, att det nu är slut på lirkande och hopp om reformer i Iran.

En kommentator jämförde 12-punktslistan med den typen av orimliga ultimatum man ställer om man behöver en ursäkt för att gå i krig.