Twitterstorm mot EU-parlamentarikern Cecilia Wikström efter bild med Zuckerberg

I inlägget publicerar Wikström en bild på sig själv tillsammans med Facebook-grundaren Mark Zuckerberg. Bilden togs direkt efter utfrågningen.

Mark Zuckenberg and myself after the EP hearing. pic.twitter.com/7zeCrE1lPW — Cecilia Wikström(L) (@CeciliaWikstrom) May 22, 2018

Det var på tisdagkvällen som Facebooks grundare Mark Zuckerberg frågades ut i Europaparlamentet, efter kritiken som riktats mot Facebook.



En av de som ställde frågor var liberalernas Cecilia Wikström, som senare gjorde sitt nu ifrågasatta inlägg.



Vid ett-tiden natten mellan tisdag och onsdag hade över 200 kommentarer gjorts.

You're not at a Beyonce-concert, you were supposed to ask someone who probably broke a whole bunch of European laws un-biased questions. — Rianne Meijer (@globalistaa) May 22, 2018

You are a shame for the entire EU. — RKuuper (@RKuuper) May 22, 2018

This is one of the saddest pictures of 2018. — Thomas Smolders (@Ljosmyndun) May 22, 2018

You’re an absolute embarassment to every European citizen paying your salary — Pieter Levels 🏝 (@levelsio) May 22, 2018

De kritiska kommentarerna upprepas i kommentarsfältet i inlägg efter inlägg i hennes tweet.

"Mark Zuckenberg och jag efter Europaparlamentets utfrågning" står det att läsa i texten ovanför bilden.



Fotot är taget minuterna efter att utfrågningen är avslutad. Cecilia Wikström var en av de liberala europaparlamentariker som fick ställa frågor till honom under den tidsbegränsade utfrågningen.

I Studio Ett i P1 kommenterade hon sitt inlägg.

– Jag ser att en del har blivit otroligt provocerade. Jag tycker att det är viktigt att visa att man talar med människor än att man talar om människor.

– Jag lägger upp bilder på människor jag talar med. Vi får inte döma honom personligen för alla felaktigheter som Facebook har gjort. Vi ska komma ihåg att han var en ung kille som satt i en studentkorridor för 14 år sedan, säger Cecilia Wikström.